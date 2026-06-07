Що відбувається у Севастополі

Деталі ситуації розповів окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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Ще у суботу, 6 червня, він повідомив, що Департамент цифрового розвитку спільно з ІТ-фахівцями завершив розробку системи обліку та продажу пального на міських АЗС. Таким чином, росіяни хотіли упорядкувати, систематизувати та забезпечити справедливий доступ до пального.

Принцип роботи такий:

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Людина отримує персональний QR-код. Він надає право придбати 20 літрів пального. Але лише для конкретного автомобіля. Бензин доступний тільки за умови пред’явлення цього QR-коду.

Кількість доступних QR-кодів щодня відповідатиме обсягу пального, що перебуває у вільному продажу на добу. Отриманий QR-код необхідно використати в період з 09:00 до 21:00 поточного дня. В інший час АЗС "ТЕС" не працюватимуть.

Зверніть увагу! Наступного дня можливість згенерувати код буде надана іншим людям.

Отриманий QR-код діятиме до моменту його погашення на заправці, зокрема й наступного дня. Після того як людина заправила авто та погасила QR-код, наступний можна буде згенерувати лише через 7 календарних днів.

Однак вже у неділю, 7 червня, Михайло Развожаєв повідомив новини. Річ у тім, що станом на 7 червня QR-коди закінчилися.

Нова партія буде доступна завтра після 22:00.

Кількість QR-кодів, доступних для видачі щодня, відповідатиме обсягу пального, що перебуває у вільному продажу на добу,

– додав Развожаєв.

Зауважте! Вже вранці він написав, що з 12:00 на трьох АЗС мережі "АТАН" у вільному продажу буде бензин марки А-92. Але на АЗС мережі "ТЕС" заправка продовжується виключно за QR-кодами.

Що ще відомо про ситуацію з пальним

Цього тижня в окупованому Криму повністю заборонили вільний продаж бензину за гроші. Зокрема, щоб контролювати нові правила "влада" призначила контролерів на кожну заправку.

Останні декілька діб на окупованій території навіть почали відкривати адміністративні та й кримінальні справи. Там шукають тих осіб, хто нібито продає талони на бензин.

Проте проблема стосується не тільки пального. У супермаркетах міста Севастополь вже з'явилися обмеження на продаж деяких продуктів харчування