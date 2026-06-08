Окупаційна влада заявила, що причина тому атака українських дронів. Внаслідок удару БпЛА було пошкоджено локомотив поїзда №68 Москва – Сімферополь.

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Чому у Криму скасували плановий рух потягів?

За словами так званого губернтатора Криму Сергія Аксьонова, пасажири потягу не постраждали. Загинув помічник машиніста, машиніст електровоза отримав поранення.

"Наразі вирішується питання доставки пасажирів автобусами", – написав чиновник близько 3-ої ночі.

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Вранці залізничний перевізник "Гранд Сервіс Експрес" повідомив, що плановий рух потягів зупинено.

На даний момент до Сімферополя автобусами везуть пасажирів 3 поїздів: один приїхав з Москви, два інші – з Петербурга

Станом на 06:00 (за московським часом) зупинено поїзди до Криму:

№316 – Адлер – Сімферополь. Затримка на 3,5 годин.

№25 – Мінеральні Води – Сімферополь. Затримка близько 2:00.

№92 – Москва – Севастополь. Затримка 3:00.

№173 – Москва – Євпаторія. Затримка 2,5 години.

№28 – Москва – Сімферополь. Затримка 1,5 години.

У напрямку з Криму зупинено поїзди:

№92 Севастополь – Москва. Затримка близько 7 годин.

№98 Сімферополь – Москва. Затримка 4,5 годин.

№184 Севастополь – Мурманськ. Затримка близько 6 годин.

Нагадаємо, що після ударів Сил оборони України по російських НПЗ та логістиці в окупованому Криму почалися серйозні проблеми з пальним. Росіяни панікують, стоять у великих чергах на АЗС і масово скаржаться на дефіцит бензину.

Проблеми виникли після того, як Кримський міст закрили для важких вантажівок, а трасу, якою завозили паливо, окупанти назвали небезпечною через удари ЗСУ. Російські пропагандисти вже визнають, що без втручання влади ситуацію не вирішити.