Оккупационные власти заявили, что причина тому атака украинских дронов. В результате удара БпЛА был поврежден локомотив поезда №68 Москва – Симферополь.
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Почему в Крыму отменили плановое движение поездов?
По словам так называемого губернтатора Крыма Сергея Аксенова, пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранения.
"Сейчас решается вопрос доставки пассажиров автобусами", – написал чиновник около 3-х ночи.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Утром железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что плановое движение поездов остановлено.
На данный момент в Симферополь автобусами везут пассажиров 3 поездов: один приехал из Москвы, два других – из Петербурга
По состоянию на 06:00 (по московскому времени) остановлены поезда в Крым:
- №316 – Адлер – Симферополь. Задержка на 3,5 часов.
- №25 – Минеральные Воды – Симферополь. Задержка около 2:00.
- №92 – Москва – Севастополь. Задержка 3:00.
- №173 – Москва – Евпатория. Задержка 2,5 часа.
- №28 – Москва – Симферополь. Задержка 1,5 часа.
По направлению из Крыма остановлены поезда:
- №92 Севастополь – Москва. Задержка около 7 часов.
- №98 Симферополь – Москва. Задержка 4,5 часов.
- №184 Севастополь – Мурманск. Задержка около 6 часов.
Напомним, что после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ и логистике в оккупированном Крыму начались серьезные проблемы с топливом. Россияне паникуют, стоят в больших очередях на АЗС и массово жалуются на дефицит бензина.
Проблемы возникли после того, как Крымский мост закрыли для тяжелых грузовиков, а трассу, по которой завозили топливо, оккупанты назвали опасной из-за ударов ВСУ. Российские пропагандисты уже признают, что без вмешательства властей ситуацию не решить.