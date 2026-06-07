Несмотря на военные риски на полуострове, оккупационные чиновники заявляют, что "угроз не видят". Об этом пишет "Крым.Реалии".

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Что известно о массовом завозе детей в Крым?

По заявлениям оккупационной администрации, этим летом в Крыму планируют обеспечить отдых и лечение около 200 тысяч местных детей.

Отдельно на полуостров должны привезти более 1150 детей с оккупированных территорий Украины и отдельных регионов России, включая Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области и Курскую область России.

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Этим летом в Крыму планируют обеспечить всеми видами отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения около 200 тысяч крымских детей,

– отметил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме местных программ, Крым активно принимает детей из регионов России за счет бюджетного финансирования. Чиновники оккупационной администрации открыто говорят о масштабности процесса.

"Крым ежегодно принимает детей из других регионов РФ на организованный отдых и оздоровление. Пока загруженность загородных лагерей для оздоровления детей планируется до 90%. Более 30 тысяч человек из других субъектов у нас приедут на отдых и оздоровление за исключением "Артека". И Тюмень едет, и Курск едет. Петербург мы немножко потеряли, но, надеюсь, наверстаем", – заявила начальница управления образования и отдыха детей в Крыму Александра Шелухина.

Отдельное направление – привлечение детей к программам с милитаристским уклоном. В крымских лагерях планируют проводить десятки профильных смен для участников российских движений "Орлята России" и "Движение первых". Эти организации имеют целью формирование "патриотического воспитания" и привлечение детей к государственной идеологии России.

Российские регионы активно финансируют детские поездки в Крым через систему государственных закупок. По данным открытых реестров, на эти программы тратятся десятки миллионов рублей из бюджетов Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского округа, Томской области и других регионов.

Отдельные закупки предусматривают оздоровление детей с инвалидностью, в частности детей с ДЦП и тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Что говорят об угрозах?

Несмотря на регулярные сообщения о взрывах на территории Крыма и удары по военной инфраструктуре России, оккупационная власть уверяет, что ситуация остается стабильной.

На сегодня оснований увеличивать или расширять мониторинг на нефтепродукты на территории Крыма нет. Потому что мы будем реагировать в том случае, если прогнозируемо будет возникать угроза в той или иной степени. На сегодня эта ситуация для Крыма является стабильной. Угрозы в этой части морской воды мы не видим,

– заявила представитель российского Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская.

В тендерной документации, которую анализировали журналисты, не упоминаются военные угрозы, связанные с оккупацией полуострова и боевыми действиями. Также не учитываются периодические экологические проблемы на побережье, в частности сообщения о загрязнении пляжей и нефтепродукты.

Несмотря на это, российские чиновники продолжают настаивать, что крымские курорты пригодны для массового детского отдыха.

Последние атаки по Крыму: что известно?

В ночь на 7 июня Силы специальных операций Украины нанесли серию ударов по нефтебазам и топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму, в частности по объекту "Семиколодезянская" и морскому нефтяному терминалу в районе Феодосии.

В ССО сообщили, что эти цели используются российскими войсками как элементы логистики для накопления и распределения горючего на оккупированных территориях. По данным украинских военных, нефтебаза в поселке Еды-Кую имеет девять резервуаров различной емкости и служит промежуточным пунктом хранения дизеля, мазута и битума для нужд оккупационных сил.

Морской терминал в районе Феодосии, в свою очередь, является крупным перевалочным узлом, где топливо перекачивают из железнодорожных цистерн в морские суда для дальнейшей транспортировки. В ССО подчеркивают, что удары по таким объектам имеют прямое влияние на военную логистику противника и уменьшают его способность обеспечивать войска горючим.

В то же время в самой Феодосии и прилегающих районах местные жители периодически сообщают о взрывах, пожарах и перебоях в работе инфраструктуры после атак беспилотников. Российские источники также признают, что отдельные логистические маршруты и объекты подвергаются повреждениям, что затрудняет поставки топлива.