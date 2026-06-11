Почему в Севастополе закончился бензин

Об этом вечером среды, 10 июня, сообщил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет Reuters.

Смотрите также "Мы работаем над этим": Зеленский о дефиците топлива в оккупированном Крыму

Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра нет смысла. Сегодня все ранее выданные QR-коды будут деактивированы,

– написал Развожаев в соцсетях.

Он пояснил, что планы по распределению нормированного топлива в Крыму нарушили недавние атаки украинских дронов. После ударов по маршрутам поставки бензовозы просто не смогли доставить топливо в город.

Развожаев добавил, что в четверг в Севастополе будут заправлять только общественный транспорт, коммунальные службы, автомобили экстренных служб и государственные транспортные средства.

Правда, "власти" города еще надеются на улучшение ситуации. Так называемый "губернатор" пообещал, что новые QR-коды на заправку жителям города якобы сформируют после 22:00 11 июня.

Если вы не успели воспользоваться своим кодом, сможете получить новый,

– отметил Развожаев.

Добавим, что эти заявления "главы" Севастополя совпали с комментариями президента Украины Владимира Зеленского. В своем вечернем обращении он отметил, что длительная кампания по ударам украинских дронов по энергетическим объектам России и оккупированных территорий доказала свою эффективность.

В последние месяцы мы особенно благодарны за среднедальные удары: российская военная логистика по всей глубине временно оккупированной территории теперь находится в зоне досягаемости украинских дронов,

– заявил президент.

Заметьте! Позже Развожаев сообщил в Telegram, что в ночь на четверг над Севастополем сбили более двух десятков украинских беспилотников.