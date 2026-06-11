Почему в Севастополе закончился бензин
Об этом вечером среды, 10 июня, сообщил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет Reuters.
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Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра нет смысла. Сегодня все ранее выданные QR-коды будут деактивированы,
– написал Развожаев в соцсетях.
Он пояснил, что планы по распределению нормированного топлива в Крыму нарушили недавние атаки украинских дронов. После ударов по маршрутам поставки бензовозы просто не смогли доставить топливо в город.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Развожаев добавил, что в четверг в Севастополе будут заправлять только общественный транспорт, коммунальные службы, автомобили экстренных служб и государственные транспортные средства.
Правда, "власти" города еще надеются на улучшение ситуации. Так называемый "губернатор" пообещал, что новые QR-коды на заправку жителям города якобы сформируют после 22:00 11 июня.
Если вы не успели воспользоваться своим кодом, сможете получить новый,
– отметил Развожаев.
Добавим, что эти заявления "главы" Севастополя совпали с комментариями президента Украины Владимира Зеленского. В своем вечернем обращении он отметил, что длительная кампания по ударам украинских дронов по энергетическим объектам России и оккупированных территорий доказала свою эффективность.
В последние месяцы мы особенно благодарны за среднедальные удары: российская военная логистика по всей глубине временно оккупированной территории теперь находится в зоне досягаемости украинских дронов,
– заявил президент.
Заметьте! Позже Развожаев сообщил в Telegram, что в ночь на четверг над Севастополем сбили более двух десятков украинских беспилотников.
Напомним, ранее оккупационные власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина, позволив отпускать не более 20 литров топлива на одного покупателя или один автомобиль.
В конце мая так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил об ужесточении ограничений. Бензин марки А-95 на автозаправочных станциях начали продавать исключительно по талонам.
Уже 4 июня Аксенов сообщил о полном прекращении свободной продажи бензина за наличные. Аналогичные правила ввели и в Севастополе, а также внедрили заправку авто по QR-кодам.
В то же время проблемы на полуострове коснулись не только горючего. В магазинах Севастополя уже начали появляться ограничения на продажу отдельных продуктов питания.