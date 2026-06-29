Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, який зиск із цього може отримати Україна. За його словами, розраховувати на масовий бунт росіян не варто, однак дефіцит бензину та дизеля здатен посилити проблеми російської армії й загострити протистояння всередині кремлівської верхівки.

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Приховування статистики не прибере паливну кризу

Російська влада може закривати статистику й намагатися зробити вигляд, що проблеми немає. Але паливна криза від цього не зникає, бо її наслідки люди бачать не в офіційних таблицях, а на заправках, у цінах і в щоденних обмеженнях.

Якщо людина приходить на заправку і чітко розуміє: вчора це коштувало 5 рублів, а зараз 105, то, мабуть, не до статистики,

– сказав Лісний.

Такі рішення він назвав порадянським способом реагування: немає статистики – нібито немає і проблеми. Насправді ж українські удари вже створюють для Росії нову реальність, у якій країна, що роками жила з образу "бензоколонки", сама стикається з дефіцитом пального.

Ще рік, два або чотири роки тому ніхто не міг уявити, що бензоколонка Росія опиниться без головного свого надбання – без бензину,

– зазначив політолог.

Паливна криза б'є не лише по побуту росіян. Бензин і дизель впливають на логістику, продукти, пересування, роботу служб і загальний стан економіки. Для України важливо, що ці проблеми можуть зачепити і війну, адже пальне потрібне не тільки цивільному сектору, а й російській армії.

Чому паливна криза важлива для війни?

Дефіцит пального в Росії може викликати побутове невдоволення, черги й конфлікти на АЗС, але чекати через це масового бунту не варто. Росіяни можуть злитися на місцеву владу, чиновників чи умовних винних, однак навряд чи спрямують це невдоволення безпосередньо проти Путіна.

Бійки – це по-російськи. А те, що винуватять владу, але не Путіна, – це теж по-російськи. Тому розраховувати на бунт, думаю, не доводиться,

– сказав Лісний.

Для України важливіший інший ефект – вплив пального на здатність Росії воювати. Бензин і дизель потрібні не лише цивільній економіці, а й армії: для логістики, перевезень, забезпечення техніки та руху військ.

Бензин – це кров економіки. Але бензин і солярка – це не тільки кров економіки, а й кров війни,

– наголосив політолог.

Через кризу всередині російської системи вже може зростати напруга між цивільним і військовим блоками. Цивільні структури хочуть отримати доступ до ресурсів, які є в армії, а військове керівництво не готове легко ними ділитися. Для України це вигідно, бо будь-яке протистояння між кремлівськими "вежами" послаблює стабільність російської системи.

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