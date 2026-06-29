Что происходит с урожаем на ВОТ

Однако за красивыми цифрами скрывается большая проблема – дефицит топлива на временно оккупированных территориях, о чем сообщает Центр национального сопротивления.

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Общеизвестно, что в настоящее время российские оккупанты испытывают серьезные трудности с поставками топлива. Ситуацию, в частности, усугубляют спекулянты и коррупционные схемы.

Основой работы сельскохозяйственной техники является дизельное топливо. Если для посевной еще удалось найти ресурсы, то осенью для сбора урожая потребуются более значительные объемы топлива.

При этом большинство хозяйств не закладывало в свои бюджеты столь резкого роста цен и логистических проблем,

– отметили в ЦНС.

В связи с этим часть урожая может просто остаться в полях.

Другим производителям придется включать дополнительные расходы на топливо в стоимость продукции. То есть это означает неизбежный скачок цен на продукты.

Таким образом, Россия теряет одну из причин, по которой вообще использовала земли в оккупации. То есть ситуация с топливом уже не просто меняет жизнь гражданских россиян, но и может серьезно навредить агросектору. Это может повлиять и на экономическое положение страны, а также на земли, находящиеся под оккупацией и зависящие от действий Кремля.

Что еще известно о ситуации с топливом и урожаем

Напомним, что в России может произойти "продовольственная катастрофа". Все это происходит на фоне дефицита бензина в стране.

В частности, из-за топливного кризиса в России аграрии не смогут обеспечить себя топливом. А значит, не стоит ожидать и проведения полноценной уборочной кампании.