На якій відстані можна садити дерева на межі ділянок

Розміщення зелених насаджень визначене Державними будівельними нормами Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". Відтак мінімальна дистанція для дерев до 3 – 5 метрів у висоту становить не менше 4 метрів від сусідньої ділянки.

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Натомість якщо це високорослі дерева понад 5 метрів, відстань від них має становити не менше 6 метрів від сусідньої ділянки. Цікаво, щодо кущів відстань суттєво менша – не менше ніж 1 метр.

Для того щоб краще орієнтуватися, можна дотримуватися простого правила: дерево має бути посаджене не ближче, аніж половина ширини його крони до межі сусідньої ділянки.

Загалом такі норми щодо відстаней встановлені для того, щоб дерева не спричиняли надмірного затінення території іншого власника, не руйнували огорожу через розгалужену кореневу систему та не становили небезпеки.

До того ж місцеві Правила благоустрою можуть встановлювати додаткові вимоги, тому перед висадкою краще перевірити норми у своїй громаді.

Водночас якщо сусід, який помітив порушення щодо насаджень, може самостійно обрізати гілки та корені, що проникли на його територію. Перед цим бажано письмово попередити власників дерев, аби уникнути суперечок.