На каком расстоянии можно сажать деревья на границе участков

Расположение зеленых насаждений определено Государственными строительными нормами Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий". Соответственно, минимальное расстояние для деревьев высотой до 3 – 5 метров составляет не менее 4 метров от соседнего участка.

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Если же речь идет о высокорослых деревьях высотой более 5 метров, расстояние от них должно составлять не менее 6 метров от соседнего участка. Интересно, что в отношении кустарников расстояние значительно меньше – не менее 1 метра.

Чтобы лучше ориентироваться, можно руководствоваться простым правилом: дерево должно быть посажено не ближе, чем на расстояние, равное половине ширины его кроны, к границе соседнего участка.

В целом такие нормы расстояний установлены для того, чтобы деревья не вызывали чрезмерного затенения территории другого владельца, не разрушали ограждение из-за разветвленной корневой системы и не представляли опасности.

Кроме того, местные Правила благоустройства могут устанавливать дополнительные требования, поэтому перед посадкой лучше проверить нормы в своей общине.

В то же время сосед, заметивший нарушение в отношении насаждений, может самостоятельно обрезать ветки и корни, проникшие на его территорию. Перед этим желательно письменно предупредить владельцев деревьев, чтобы избежать споров.