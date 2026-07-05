Як законно здати садову ділянку в оренду

Передача в оренду земельної ділянки з цільовим призначенням "для індивідуального садівництва" в Україні є законною, повідомляє "Земельний фонд України". Однак власникам необхідно дотримуватися вимог земельного та цивільного законодавства, щоб уникнути можливих суперечок.

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Відповідно до статті 22 Земельного кодексу України, такі ділянки належать до земель сільськогосподарського призначення. Тому їх передача у користування іншій особі регулюється положеннями Закону України "Про оренду землі".

Важливо, що усні домовленості між власником та орендарем не мають юридичної сили. Якщо просто дозволити іншій людині користуватися ділянкою без письмового договору, власник може зіткнутися з ризиками, зокрема через можливе нецільове використання землі або шкоду сусіднім землекористувачам.

Саме тому оренду садової ділянки потрібно оформлювати виключно письмовим договором, у якому варто прописати всі важливі умови користування землею.

Який строк оренди можна встановити та хто платить внески

Якщо ділянка розташована на території садівничого товариства або кооперативу, власнику потрібно врахувати правила, визначені статутом організації.

Передача землі в оренду іншій особі не означає автоматичного припинення обов'язків власника перед товариством. Зокрема, він може залишатися зобов'язаним сплачувати членські, цільові внески та комунальні платежі.

Щоб уникнути конфліктів, у договорі оренди варто окремо визначити, хто і в якому порядку компенсуватиме такі витрати.

Ще одна важлива особливість стосується строку оренди. Мінімальний строк у 7 років, передбачений статтею 19 Закону України "Про оренду землі", не поширюється на ділянки для індивідуального садівництва.

Тобто власник і орендар можуть самостійно визначити строк дії договору відповідно до домовленості сторін. Водночас максимальний строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що правильно оформлений договір оренди є головним способом захистити право власності на садову ділянку та уникнути проблем із контролюючими органами. Чітко прописані умови користування землею, оплати витрат і строків дозволяють власнику отримувати дохід від ділянки без юридичних ризиків.