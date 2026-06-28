Хто повинен платити мінімальний податок за землю

Мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) запровадили в Україні з 1 січня 2022 року, повідомляє "Земельний фонд України". Воно стосується власників і користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які мають у власності або користуванні землю, зокрема в оренді, суборенді, емфітевзисі чи постійному користуванні.

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Фактично МПЗ є мінімальною сумою податків, яку має забезпечити земельна ділянка для бюджету. При цьому обов'язок сплати не залежить від того, чи приносить земля прибуток власнику.

Тобто якщо людина має пай або сільськогосподарську ділянку, але не обробляє її та не передала іншому користувачу, саме вона може бути платником МПЗ.

Водночас якщо земля офіційно передана в користування іншій особі, наприклад фермерському господарству чи агропідприємству, сплачувати МПЗ повинен користувач. Однак важлива умова – право користування має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Якщо ж договір користування не зареєстрований, обов'язок може залишитися за власником земельної ділянки.

Від чого залежить сума МПЗ та хто може отримати пільги

Розмір мінімального податкового зобов'язання визначають за спеціальною формулою. Він залежить від нормативної грошової оцінки землі або середнього показника нормативної оцінки одного гектара ріллі в області, а також від періоду, протягом якого людина володіла чи користувалася ділянкою.

Для фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці, розрахунок проводить податкова служба. Після цього власник отримує податкове повідомлення-рішення із зазначенням суми та строків сплати.

Якщо податковий орган не надіслав повідомлення до 1 липня року, наступного за звітним, фізична особа не несе відповідальності за несвоєчасну сплату МПЗ.

Для підприємців та юридичних осіб діє інший порядок – вони самостійно розраховують суму зобов'язання та подають відповідні дані у складі податкової декларації.

Водночас закон передбачає випадки, коли власники можуть бути звільнені від сплати або отримати зменшення суми МПЗ. Це може стосуватися, зокрема, земель запасу, невитребуваних паїв, ділянок у консервації, територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, або земель, які фактично непридатні для використання.

Що варто запам'ятати власникам землі

Мінімальне податкове зобов'язання стосується не лише великих аграріїв – його можуть нарахувати і власникам звичайних земельних ділянок, якщо вони підпадають під визначені законом умови. Тому навіть занедбаний город або пай можуть створити податкові зобов'язання, якщо земля не має пільг або офіційного користувача.

Важливо! Якщо земельна ділянка сільськогосподарського призначення просто стоїть без використання, це не завжди означає відсутність податків. Власникам варто перевірити статус землі, наявність зареєстрованого користування та можливі пільги, щоб уникнути несподіваних нарахувань.