Виявлення осередків і запровадження режиму захисту

Фахівці Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області виявили осередки розвитку перелітної сарани. Під час фітосанітарного обстеження підтверджено наявність шкідника з чисельністю до 30–40 особин на квадратний метр у окремих ділянках.

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Щоб запобігти подальшому поширенню небезпечного фітофага, у Зеленодольській громаді Криворізького району запровадили особливий режим захисту рослин. Відповідне рішення ухвалила місцева рада на площі близько 30 гектарів.

Паралельно затверджено план локалізаційних та ліквідаційних заходів, який передбачає системний моніторинг територій і оперативне реагування на нові осередки.

Заходи боротьби та ризики для аграріїв

У межах протидії поширенню сарани передбачено регулярні обстеження земель, обробку уражених ділянок дозволеними інсектицидами, а також інформування пасічників для запобігання загибелі бджіл. Контроль за виконанням заходів здійснюється на постійній основі.

Фахівці наголошують, що найбільшу небезпеку становлять занедбані землі, перелоги та ділянки без господарського використання — саме там шкідник найчастіше розмножується і формує осередки.

Аграріїв і мешканців закликають оперативно повідомляти про виявлення саранових до територіальних органів служби, щоб не допустити розширення ареалу шкідника.

Важливо! Експерти зазначають, що своєчасний моніторинг і швидка реакція на появу сарани є ключовими для захисту врожаю та стабілізації фітосанітарної ситуації в регіоні.

ФАО передало Україні обладнання для раннього виявлення сарани

Раніше ми повідомляли, що Держпродспоживслужба отримала сучасні фітосанітарні набори від ФАО для покращення контролю за шкідниками. Нові інспекційні набори будуть використовуватись у різних регіонах України для швидкого виявлення та стримування поширення шкідливих організмів.