Выявление очагов и введение режима защиты
Специалисты Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области выявили очаги распространения перелетной сараны. В ходе фитосанитарного обследования подтверждено наличие вредителя в количестве до 30–40 особей на квадратный метр на отдельных участках.
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Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного фитофага, в Зеленодольской общине Криворожского района ввели особый режим защиты растений. Соответствующее решение принял местный совет на площади около 30 гектаров.
Параллельно утвержден план локализационных и ликвидационных мероприятий, который предусматривает системный мониторинг территорий и оперативное реагирование на появление новых очагов.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Меры борьбы и риски для аграриев
В рамках противодействия распространению саранчи предусмотрены регулярные обследования земель, обработка пораженных участков разрешенными инсектицидами, а также информирование пчеловодов для предотвращения гибели пчел. Контроль за выполнением мер осуществляется на постоянной основе.
Специалисты отмечают, что наибольшую опасность представляют заброшенные земли, перелоги и участки, не используемые в хозяйственных целях — именно там вредитель чаще всего размножается и образует очаги.
Аграриев и жителей призывают оперативно сообщать об обнаружении саранчи в территориальные органы службы, чтобы не допустить расширения ареала вредителя.
Важно! Эксперты отмечают, что своевременный мониторинг и быстрая реакция на появление сараны имеют ключевое значение для защиты урожая и стабилизации фитосанитарной ситуации в регионе.
ФАО передала Украине оборудование для раннего обнаружения саранчи
Ранее мы сообщали, что Госпродпотребслужба получила современные фитосанитарные наборы от ФАО для улучшения контроля за вредителями. Новые инспекционные наборы будут использоваться в различных регионах Украины для быстрого выявления и сдерживания распространения вредных организмов.