Яку рибу заборонено ловити

Мова йде про ті види, що зазначені у Червоній книзі, про що повідомляє Івано-Франківський рибоохоронний патруль.

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Згідно з інформацією, наразі у книзі перебуває 75 видів променеперих риб. І саме їхній вилов суворо заборонений.

Риби, які занесені до Червоної книги України, залежно від стану популяцій та ступеня загрози для їхнього існування, поділені на кілька категорій:

зниклі;

зникаючі;

вразливі;

рідкісні тощо.

Наприклад, до "зниклих" віднесено рибця малого та осетра атлантичного. За попередні кілька десятиріч його жодного разу не зустріли біля берегів України.

Ще 4 види осетрових – білуга, руський осетер, севрюга, осетер шип – а також вугор європейський, ялець Данилевського, вирезуб причорноморський, шемая кримська, гольян озерний, пічкур дунайський, марена дніпровська, марена кримська, лосось чорноморський, лосось дунайський, судак морський (буговець), судак волзький (берш), йорж носар та бичок-пуголовок азовський мають статус "зникаючий".

Фото Івано-Франківський рибоохоронний патруль

За незаконний вилов таких риб передбачено покарання. Наприклад, компенсація за одну особину незаконно виловленої білуги становить 100 тисяч гривень.

За вилов руського осетра, севрюги та стерляді доведеться сплатити штраф по 48 тисяч гривень, харіуса європейського, лососів чорноморського і дунайського – 14 тисяч гривень, а вирезуба причорноморського – 10 тисяч гривень тощо.

Що ще відомо про рибу в Україні

Нагадаємо, що рибалити безкоштовно можна в Україні у межах загального водокористування можна відпочивати біля водойм, купатися та займатися риболовлею. Спеціальні дозволи для цього не потрібні.

Крім того, наразі ще діє заборона на вилов раків. Вона буде чинною до 30 червня.