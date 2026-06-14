Де та як можна безкоштовно рибалити в Україні у 2026 році
Згідно зі статтею 46 Водного кодексу України, більшістю водойм можна користуватися абсолютно безплатно.
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Зокрема чинне законодавство розрізняє два види водокористування:
- загальне;
- спеціальне.
У межах загального водокористування можна відпочивати біля водойм, купатися та займатися риболовлею. І спеціальні дозволи для цього не потрібні.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Зверніть увагу! Зони повинні не мати статусу природоохоронних територій або інших спеціальних обмежень.
Любительський та спортивний лов риби та водних безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх водоймах України, за винятком вилову у водоймах природно-заповідного фонду, ставкових та інших рибо- розподільних господарствах, водоймах, спеціальне використання яких обмежене (питні, технічні, лікувальні та інші), водоймах, де лов або добування заборонені. Про це йдеться у пункті 3.1 "Правил любительського і спортивного рибальства".
Любительський лов риби дозволяється:
- на водоймах загального користування – з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п'яти на рибалку, та спінінгом;
- на водоймах, на яких впроваджене платне рибальство: членам громадських об'єднань за їх членськими квитками з берега або з човна вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше десяти на рибалку і спінінгом.
Дітям до 16 років самостійний лов риби дозволяється тільки з берега. Про це повідомили у Сергіївській сільській територіальній громаді.
Важливо! Незаконний вилов риби в орендованому ставку іншими особами може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У цьому випадку вилов може розцінюватись як крадіжка.
Що ще слід знати рибалкам
З 1 червня в Україні червня встановлюється сезонна заборона на вилов креветок та мідій у басейні Чорного моря. Заборона на вилов креветок діятиме до 31 липня. Водночас щодо мідій – до 30 серпня.
Ловити раків в Україні наразі також не можна. Ловити їх дозволяється лише з липня. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні.
Також в Україні заборонено ловити рибу, що занесена до Червоної книги. Під такою "охороною" перебуває 75 видів променеперих риб. Розміри штрафі становлять до 100 тисяч гривень.