Де та як можна безкоштовно рибалити в Україні у 2026 році

Згідно зі статтею 46 Водного кодексу України, більшістю водойм можна користуватися абсолютно безплатно.

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Зокрема чинне законодавство розрізняє два види водокористування:

загальне; спеціальне.

У межах загального водокористування можна відпочивати біля водойм, купатися та займатися риболовлею. І спеціальні дозволи для цього не потрібні.

Зверніть увагу! Зони повинні не мати статусу природоохоронних територій або інших спеціальних обмежень.

Любительський та спортивний лов риби та водних безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх водоймах України, за винятком вилову у водоймах природно-заповідного фонду, ставкових та інших рибо- розподільних господарствах, водоймах, спеціальне використання яких обмежене (питні, технічні, лікувальні та інші), водоймах, де лов або добування заборонені. Про це йдеться у пункті 3.1 "Правил любительського і спортивного рибальства".

Любительський лов риби дозволяється:

на водоймах загального користування – з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п'яти на рибалку, та спінінгом;

на водоймах, на яких впроваджене платне рибальство: членам громадських об'єднань за їх членськими квитками з берега або з човна вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше десяти на рибалку і спінінгом.

Дітям до 16 років самостійний лов риби дозволяється тільки з берега. Про це повідомили у Сергіївській сільській територіальній громаді.

Важливо! Незаконний вилов риби в орендованому ставку іншими особами може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності. У цьому випадку вилов може розцінюватись як крадіжка.

Що ще слід знати рибалкам

З 1 червня в Україні червня встановлюється сезонна заборона на вилов креветок та мідій у басейні Чорного моря. Заборона на вилов креветок діятиме до 31 липня. Водночас щодо мідій – до 30 серпня.

Ловити раків в Україні наразі також не можна. Ловити їх дозволяється лише з липня. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні.

Також в Україні заборонено ловити рибу, що занесена до Червоної книги. Під такою "охороною" перебуває 75 видів променеперих риб. Розміри штрафі становлять до 100 тисяч гривень.