Яку рибу не можна ловити в Україні?

Насамперед зважайте на заборонені види та мінімально дозволені для вилову розміри особин. 24 Канал розібрався в деталях.

Через забруднення водойм, браконьєрство та втрату природного середовища окремі види в Україні опинилися на межі зникнення. Саме тому їх внесли до Червоної книги й заборонили виловлювати. Наразі під особливою охороною 75 видів променеперих риб. Залежно від чисельності та рівня загрози для існування їх відносять до різних категорій – від рідкісних до тих, що зникають.

Якщо вам випадково потрапила на гачок така рибина – обережно звільніть її та випустіть назад у водойму,

– радять у рибоохоронному патрулі.

За незаконний вилов таких біоресурсів передбачено покарання: адміністративні штрафи й відшкодування нанесених рибному господарству збитків, а іноді навіть кримінальну відповідальність.

Держрибагентство неодноразово повідомляло про розміри компенсації за одну особину, незалежно від її розмірів:

для білуги – 100 тисяч гривень;

– 100 тисяч гривень; руського осетра , севрюги й чечуги – по 48 тисяч гривень;

, й – по 48 тисяч гривень; харіуса європейського , лососів чорноморського і дунайського – по 14 тисяч гривень;

, і – по 14 тисяч гривень; вирезуба причорноморського – 10 тисяч гривень;

– 10 тисяч гривень; марени дніпровської – 820 гривень;

– 820 гривень; бистрянки російської – 660 гривень;

– 660 гривень; карася золотого та ялеця звичайного – по 330 гривень тощо.



Який вигляд мають червонокнижні види риб / Держрибагентство

Окрім того, за статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення, погіршення або знищення середовища існування червонокнижних тварин і рослин, а також їх незаконне вилучення звідти, що призвело до загибелі абощо карається штрафом від 340 до 510 гривень для громадян та від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб із конфіскацією незаконно добутого.

Що треба знати про розмір риби?

Насамперед варто зазначити, що добова норма вилову для однієї людини становить 3 кілограми та одна додаткова рибина. Перевищення такого ліміту є грубим порушенням правил риболовлі та карається штрафом від 340 до 680 гривень.

Також українці зобов'язані відпускати у водойму "трофеї", розміри яких менші за мінімально дозволені. Інакше, окрім 170 гривень штрафу, доведеться сплатити й таксу за незаконний вилов, а саме:

білизна (до 30 сантиметрів) – 1 649 гривень;

(до 30 сантиметрів) – 1 649 гривень; головень (до 24 сантиметри) й лин (до 20 сантиметрів) – по 1 598 гривень;

рибець (до 20 сантиметрів) – 1 581 гривні;

рак (до 10 сантиметрів) – 3 332 гривні;

(до 10 сантиметрів) – 3 332 гривні; сом (до 80 сантиметрів) – 5 117 гривень;

(до 80 сантиметрів) – 5 117 гривень; судак (до 42 сантиметри) – 3 587 гривень;

форель (до 20 сантиметрів) – 7 225 гривень;

(до 20 сантиметрів) – 7 225 гривень; чехоня (до 24 сантиметри) – 1 581 гривня;

щука (до 50 сантиметрів) – 3 468 гривень тощо.

Коли діють суворіші обмеження?

З 1 квітня до кінця червня (точні дати залежать від регіону) в Україні триває період нересту, коли риба розмножується. Тож ловити її можна лише з берега, з використанням не більше двох гачків або спінінга з однією штучною приманкою.

Ба більше, дотримання правил на водоймах контролює екологічна інспекція, яка в цей час працює в посиленому режимі.