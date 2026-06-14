Где и как можно бесплатно рыбачить в Украине в 2026 году

Согласно статьей 46 Водного кодекса Украины, большинством водоемов можно пользоваться абсолютно бесплатно.

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В частности действующее законодательство различает два вида водопользования:

общее; специальное.

В рамках общего водопользования можно отдыхать у водоемов, купаться и заниматься рыбалкой. И специальные разрешения для этого не нужны.

Обратите внимание! Зоны должны не иметь статуса природоохранных территорий или других специальных ограничений.

Любительский и спортивный лов рыбы и водных беспозвоночных для собственных нужд разрешается всем гражданам Украины, иностранцам, а также лицам без гражданства во всех водоемах Украины, за исключением вылова в водоемах природно-заповедного фонда, прудовых и других рыбо-распределительных хозяйствах, водоемах, специальное использование которых ограничено (питьевые, технические, лечебные и другие), водоемах, где лов или добыча с Об этом говорится в пункте 3.1 "Правил любительского и спортивного рыболовства".

Любительский лов рыбы разрешается:

на водоемах общего пользования – с берега или с лодки, удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на рыбалку, и спиннингом;

на водоемах, на которых внедрено платное рыболовство: членам общественных объединений по их членским билетам с берега или с лодки удочками всех видов с общим количеством крючков не более десяти на рыбалку и спиннингом.

Детям до 16 лет самостоятельный лов рыбы разрешается только с берега. Об этом сообщили в Сергеевской сельской территориальной общине.

Важно! Незаконный вылов рыбы в арендованном пруду другими лицами может привести к административной или уголовной ответственности. В этом случае вылов может расцениваться как кража.

Что еще следует знать рыбакам

С 1 июня в Украине июня устанавливается сезонный запрет на вылов креветок и мидий в бассейне Черного моря. Запрет на вылов креветок будет действовать до 31 июля. В то же время относительно мидий – до 30 августа.

Ловить раков в Украине пока также нельзя. Ловить их разрешается только с июля. Компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

Также в Украине запрещено ловить рыбу, занесенную в Красную книгу. Под такой "охраной" находится 75 видов лучеперых рыб. Размеры штрафе составляют до 100 тысяч гривен.