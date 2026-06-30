Польща втратила мільйони курей та зіткнулася з дефіцитом яєць

Польща опинилася у складній ситуації на ринку яєць через спалахи пташиного грипу та хвороби Ньюкасла, повідомляє FoodAgribusiness. Від жовтня 2025 року в країні було знищено близько 14 мільйонів курей-несучок, що суттєво скоротило внутрішню пропозицію продукції.

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У період із жовтня 2025 року до березня 2026 року через пташиний грип польські господарства втратили близько 7 мільйонів курей-несучок. Проте ситуація продовжила погіршуватися – протягом наступних трьох місяців через нові спалахи галузь втратила ще приблизно 7 мільйонів голів.

Через різке скорочення виробництва Польща зіткнулася з дефіцитом яєць. Щоб компенсувати нестачу, країна збільшила імпорт продукції з України, Туреччини та Бразилії.

Також польські торговельні мережі закуповують яйця в інших країнах Європейського Союзу, зокрема в Румунії, Нідерландах і Бельгії.

Водночас швидке відновлення виробництва залишається малоймовірним. Через значні втрати у Польщі та інших країнах ЄС сформувався дефіцит добових курчат і молодняку, оскільки попит на них зараз значно перевищує доступну пропозицію.

Нові правила для виробників додатково скорочують пропозицію

Додатковим фактором, який впливає на ринок, стало рішення найбільших польських торговельних мереж поступово відмовлятися від продажу яєць від курей кліткового утримання.

Це створює додатковий тиск на пропозицію, адже близько 60% яєць у Польщі виробляють саме за такою моделлю утримання птиці.

Скорочення виробництва та зміна вимог до продукції вже спричинили зростання цін на яйця в країні. Учасники ринку очікують, що ситуація залишатиметься напруженою, поки виробники не зможуть відновити поголів'я.

Важливо! Для українських виробників польська криза може мати подвійний ефект. З одного боку, зростання попиту на імпорт може відкрити додаткові можливості для експорту українських яєць та продукції птахівництва. З іншого – дефіцит у Польщі може посилити конкуренцію за молодняк і корми в регіоні, а також вплинути на загальну собівартість виробництва. Тому українським компаніям важливо стежити за ситуацією на ринку ЄС, адже зміни у Польщі можуть швидко відобразитися на цінах і торговельних потоках.

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