Як зростали ціни на хліб у 2026 році

З початку року основні види хліба зросли в ціні на 8 – 14%. У липні подорожчання сповільнилося, що свідчить про певну стабілізацію цінової динаміки. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

Зокрема, ціни на хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку з початку року зросли на 8,3% – до 65,56 гривні за кілограм. На 14,2% подорожчав пшеничний хліб із борошна першого ґатунку – до 55,73 гривні за кілограм.

На 10,6% підвищилася вартість і житнього хліба – до 56,68 гривні за кілограм. Ціна батона збільшилася майже на 10 % і на кінець липня становила 33,83 гривні за 500 грамів.

За даними, наведеними Світланою Черемісіною, темпи здорожчання хлібобулочних виробів у липні були помірнішими, ніж у попередні місяці. До прикладу, батон, хліб пшеничний із борошна першого ґатунку та житній зросли в ціні на 1,2 – 1,4%. Вартість хліба з борошна вищого ґатунку майже не змінилася.

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Чому хліб не дешевшатиме

Попри початок надходження на ринок зерна нового врожаю, очікувати автоматичного подешевшання хліба не варто. За словами науковиці Світлани Черемісіної, причиною цього є те, що тільки близько 20 – 25% у ціні хлібобулочних виробів становить вартість зерна. Визначальними для її формування є інші фактори.

Світлана Черемісіна Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Основний вплив на кінцеву ціну мають витрати на переробку, електроенергію, природний газ, логістику, пакувальні матеріали, оплату праці та торговельні націнки. Саме тому, навіть за стабілізації цін на зерно хліб, як правило, продовжує дорожчати, хоча темпи зростання його вартості можуть поступово сповільнюватися.

Експертка додає, що більшість хлібопекарських підприємств наразі працює на запасах борошна, сформованих із зерна минулого врожаю. Його закупили ще до початку нового маркетингового сезону, який стартував з 1 липня.

Через це вплив нового врожаю на собівартість хліба проявляється поступово й зазвичай із затримкою на кілька місяців.

Як може подорожчати хліб у серпні

За прогнозом експертки Інституту аграрної економіки, ціни на основні види хліба в серпні й надалі зростатимуть помірними темпами:

хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку подорожчає ще на 2 – 3% і коштуватиме 66 – 67 гривень за кілограм ;

; ціна хліба пшеничного із борошна першого ґатунку може зрости на 3 – 5% й сягнути 57 гривень за кілограм ;

; житній хліб, ймовірно, здорожчає на 2 – 3% – до 57 – 58 гривень за кілограм ;

; батон може зрости в ціні на 2 – 3% – до 34,5 гривні за 500 грамів.

Світлана Черемісіна говорить, що до кінця літа істотних цінових стрибків на ринку хліба можна не очікувати в разі відсутності суттєвого подорожчання зерна, різких змін на енергетичному ринку чи інших форс-мажорних обставин.

Нагадаємо, що цьогоріч за підсумками січня – травня хліб дорожчав удвічі швидше. Темпи у 1,5 – 2 рази перевищували аналогічні показники минулого року.