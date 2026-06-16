Як здорожчає хліб

Нове здорожчання хлібобулочних виробів в українських магазинах майже неминуча, застеріг народний депутат Дмитро Соломчук.

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Хліб у будь-якому випадку підніметься на 15 – 20%. Через енергоносії, через подорожчання пшениці. Тобто мінімум на такий рівень,

– наголосив Соломчук.

Тобто після подорожчання найпопулярніші хлібобулочні вироби можуть коштувати на 5 – 11 гривень дорожче. А ціни на деякі види хліба сягнуть 65 – 66 гривень за буханку.

Наприклад, порахуємо, як зросте вартість хліба, орієнтуючись на середні поточні ціни за даними сайту "Мінфін".

Продукт Поточна ціна При зростанні на 15% При зростанні на 20% Батон "Рум'янець" нарізка, 450 грам 35,45 гривні 40,77 гривні 42,54 гривні Батон "Київський Нарізний", 500 грам 40,93 гривні 47,07 гривні 49,12 гривні Хліб пшеничний нарізка, 650 грам 48,99 гривні 56,34 гривні 58,79 гривні Хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізка, 600 грам 55,12 гривні 63,39 гривні 66,14 гривні Хліб житній "Столичний", 950 грам 51,00 гривні 58,65 гривні 61,20 гривні Хліб житній Riga "Бородинівський", 300 грам 54,83 гривні 63,05 гривні 65,80 гривні

Що буде з іншими продуктами

Водночас курятина, за словами нардепа, поки не поспішає дорожчати. Ціни стабільні, різкі стрибки наразі малоймовірні. Але все залежатиме від розвитку подій на експортних ринках.

На думку Соломчука, ціни на курятину можуть коливатися не більш як на 15 гривень в одну або в іншу сторону.

А от щодо "молочки", то тут ситуація склалася парадоксальна. Так, супермаркети підіймають ціни на молоко, сири та іншу молочну продукцію. Тоді як виробники скаржаться на падіння закупівельних цін на сировину.

Наприклад, раніше фермери могли просити за молоко до 22 гривні за літр. Зараз же вдається виручити приблизно 16,5 гривні за літр.

Народний депутат переконаний, що високі ціни на продукти пояснюються величезними націнками, які роблять супермаркети. Також свою роль відіграють платежі, які магазини вимагають у постачальників.

Маржинальність, маркетингові платежі та все, що виставляють торговельні мережі постачальникам, у сукупності займає близько 50%. Це вже певною мірою надмірно,

– додав Соломчук.

Він додав, що змінити це має закон про ритейл, який має ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні найбільше подорожчав пшеничний хліб із борошна першого ґатунку – а 9,4%, а середня ціна сягнула 53,42 гривні за кілограм. Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку порівняно з початком року подорожчав на 6,6% і в середньому коштує 64,55 гривні за кілограм.

Зростання цін торкнулося і житнього хліба. Його середня вартість піднялася на 6,7% – до 54,65 гривні за кілограм. А батон за перші місяці року здорожчав на 5,4%, і в середньому коштує 32,47 гривні за 500 грамів.