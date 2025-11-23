Хто має доглядати за територією біля огорожі?

Відповідно до закону про благоустрій населених пунктів, громадяни, які утримують прилеглу до їхньої території частину благоустрою й вона вважається об'єктом благоустрою, а це можуть бути, як тротуари, так і зелені насадження біля огорожі, то вони несуть відповідальність за цю територію, передає 24 Канал.

Читайте також Хто є власником землі, на якій збудований приватний будинок

На сайті Мурованокуриловецької селищної ради, що на Вінниччині, йдеться про зобов'язання громадян, а саме:

Утримувати в належному стані об'єкти благоустрою, якщо вони перебувають у власності або користування, а також прилеглі до них об'єкти;

Не порушувати права та законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

Регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки понад 10 сантиметрів, проводити боротьбу з карантинними рослинами;

Крім того, залишки рослинності слід прибирати в день проведення робіт;

Не можна допускати складування будівельних матеріалів, побутових відходів, зрізаного гілля та залишків рослинності поза межами власної земельної ділянки.

Водночас на сайті Лугинської громади Житомирської області також зазначається, що забезпечити охайний стан присадибної ділянки та прилеглої території повинен власник чи користувач земельної ділянки.

А у випадку порушення правил передбачена адміністративна відповідальність для громадян у вигляді штрафу від 340 гривень до 1 360 гривень. Натомість для посадових осіб – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Що робити із гілками сусідського дерева?