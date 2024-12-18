Який вплив матиме війна на вартість землі

Попри те, що більшість експертів в Україні говорять про зростання ціни на землю у 2025 році, економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу не наважився робити якісь конкретні прогнози щодо вартості землі через велику кількість ризиків та мінливість обставин в країні. Найголовнішим фактором, що впливає на вартість, на його думку, є безпекове питання.

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Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу, економічний і політичний експерт Я не знаю, як зміниться вартість землі у 2025 році, але війна на неї сильно впливає. Не знаю, тому що не знаю, коли закінчиться війна. Для будь-яких подібних капіталовкладень є надзвичайно визначальним питанням безпеки. З безпековими питаннями зараз є дуже велика проблема. Скажіть мені, скільки, наприклад, сьогодні земля коштує на Донеччині? Ми ж розуміємо з вами за що йдеться мова.

На його думку, поки не будуть нормально влагоджені безпекові питання й Україна не переможе, ситуація з ціною на землю буде вкрай невизначена. Тієї ж думки тримається і юрист Ігор Ясько. За його словами, війна та бойові дії мають неоднорідний вплив на вартість землі в різних регіонах.

Ігор Ясько Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner У зонах активних бойових дій або поблизу лінії фронту попит на землю знижується, що призводить до зменшення її вартості. Водночас у відносно спокійних регіонах ціни залишаються стабільними або навіть зростають.

Завершення війни та стабілізація економічної ситуації, на думку експерта, можуть додатково стимулювати ріст ринку землі та сприяти ще більшому підвищенню цін, адже поки інвестори ще бояться вкладати кошти через ризики.