Чи будуть відключення світла
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що після березневих атак в рази зменшили спроможності теплової генерації. Попри це відключення світла будуть крайнім заходом у випадку дефіциту.
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Навіть максимального імпорту може не вистачити для того, щоб збалансувати систему в певний період часу.
Також Кудрицький не виключає, що будуть і нові обстріли енергоструктури, тож "Укренерго" й далі слідкуватиме за ситуацією.
Чи зміниться тариф на світло
Нардеп Олексій Кучеренко наголосив, що нині тариф на світло має складати 3,50 гривні за кіловат замість 2,64 гривні за кіловат. Така собівартість зумовлена постійними ударами росіян по енергосистемі України.
Ось я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само, я думаю, і 99% людей.
Він додав, що бюджетних ресурсів не вистачає, щоб покривати різницю між собівартістю і теперішньою ціною електроенергії для громадян. Раніше фінансуванням цього займався бізнес, однак зараз цього недостатньо.