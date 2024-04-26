Чому може зрости тариф на світло

Нардеп Олексій Кучеренко заявив, що теперішня собівартість електроенергії – 3,50 гривні за кіловат. При цьому, тариф для споживачів складає 2,64 гривні за кубометр.

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Така собівартість електроенергії зумовлена значними пошкодженнями енергооб'єктів. Зокрема, підприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнають регулярних атак з боку росіян.

Олексій Кучеренко Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Ось я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само, я думаю, і 99% людей.

Кучеренко зазначив, що бюджетних ресурсів не вистачає аби утримувати тариф. Тобто, зараз немає можливості покривати різницю між собівартістю і теперішньою ціною електроенергії для громадян. Раніше фінансуванням цього займався бізнес, однак зараз цього недостатньо.

Коли зростуть тарифи

Поки що передумов для зростання тарифу немає. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що, на його думку, економічно обґрунтованою є ціна для непобутових споживачів, тобто 6 гривень за кіловат. За його словами, тариф, який платять українці занижений у щонайменше 2 рази.

Експерт з енергетики та економіки Юрій Щедрін назвав теперішні втрати в енергосистемі значними. Однак, він зазначив, що реальний масштаб збитків буде відчутним в період пікових навантажень (взимку і у спекотний час влітку).