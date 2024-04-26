Почему может вырасти тариф на свет

Нардеп Алексей Кучеренко заявил, что нынешняя себестоимость электроэнергии – 3,50 гривны за киловатт. При этом, тариф для потребителей составляет 2,64 гривны за кубометр.

Читайте также Выплаты для ВПЛ: что изменится для переселенцев в мае

Такая себестоимость электроэнергии обусловлена значительными повреждениями энергообъектов. В частности, предприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" подвергаются регулярным атакам со стороны россиян.

Алексей Кучеренко Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же, я думаю, и 99% людей.

Кучеренко отметил, что бюджетных ресурсов не хватает, чтобы удерживать тариф. То есть, сейчас нет возможности покрывать разницу между себестоимостью и нынешней ценой электроэнергии для граждан. Ранее финансированием этого занимался бизнес, однако сейчас этого недостаточно.

Когда вырастут тарифы

Пока предпосылок для роста тарифа нет. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, экономически обоснованной является цена для небытовых потребителей, то есть 6 гривен за киловатт. По его словам, тариф, который платят украинцы занижен как минимум в 2 раза.

Эксперт по энергетике и экономике Юрий Щедрин назвал нынешние потери в энергосистеме значительными. Однако он отметил, что реальный масштаб убытков будет ощутимым в период пиковых нагрузок (зимой и в жаркое время летом).