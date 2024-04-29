Коли потрібно передавати показники за газ

Щомісяця з 1 по 5 числа українці мають передавати показники лічильника газу. Також не варто забувати, що у тариф включена вартість за транспортування ресурсу до помешкання.

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Зверніть увагу! Щоб зафіксувати коректні дані, необхідно записати число без значень вказаних червоним кольором і цифр після коми.

Як подати показники

Це можна зробити у три способи:

передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Варто зазначити, що окрім подачі показників лічильника, споживачі мають регулярно робити повірку пристроїв обліку газу. Її роблять раз на два роки за зверненням українців, окрім тих, хто живе на ТОТ.

Нагадаємо! Якщо не проводити повірку вчасно, нарахування суми в платіжці особі проводитимуть за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. Відповідно ця сума може не збігатися з реальною і українець переплачуватиме.

Тарифи на газ

Понад 90% українців користуються послугами постачальника "Нафтогаз", де тариф становить – 7,96 гривні. У інших компаній тарифи наступні: