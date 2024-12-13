Скільки коштує кубометр води

В Україні встановлюються окремі тарифи для водопостачання та водовідведення, і вони можуть відрізнятися залежно від кожного водоканалу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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До початку цього року тарифи на воду залишались на рівні 2022 року.

В окремих регіонах України ціни на водопостачання вже підвищено або є ймовірність підвищення з початку січня.

Важливо! Місцева влада має право самостійно визначати тарифи на ці комунальні послуги, що спричиняє їх значне зростання.