Це зафіксували у Книзі світових рекордів, повідомляє 24 Канал з посилання на НДСЛ Охматдит.

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Дівчинка з протезом вище коліна проїхала гірськолижною трасою

Дівчинка спускалася з гірськолижної траси завдовжки 50 метрів у супроводі свого тренера. Загалом рекордний спуск тривав 46 секунд.

У лікарні розповіли, що Марина є першою дитиною, протезованою в Україні через військову травму.

У травні 2022 року внаслідок російського обстрілу дівчина втратила ногу. Тоді снаряд влучив у її будинок.

Вона потрапила до столичного Охматдиту на лікування. Тут досі проходить реабілітацію, займається з психологом, продовжує звикати до протеза та здійснювати свої мрії,

– йдеться у дописі.



Марина Пономарьова / Фото НДСЛ Охматдит

За інформацією Охматдиту, дитина наразі активно займається різними видами спорту. Зокрема грає у футбол, їздить на велосипеді, стрибає на батутах, навчилася плавати, а місяць тому стала на лижі.

Найбільше дівчинка любить швидкість. "Це такий кайф", – ділиться Маринка.

До речі, нещодавно п'ятеро українських військових з протезами підкорили найвищу гору Африки – Кіліманджаро, досягнувши висоти 5895 метрів.