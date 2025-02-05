Серед українських військових ще ніхто з протезом нижньої кінцівки не піднімався на вершину Африки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ініціативу "Друге дихання".

Дивіться також Українці перетинають Атлантичний океан на веслах для підтримки поранених воїнів

Як українські військові підкорили Кіліманджаро

Крім того, у повідомленні мовиться, що у світі немає випадків, коли одразу четверо військових на протезах, а також військова після поранень здійснили таке групове сходження.

І це все – не для рекордів, а заради тих, хто зараз бореться з травмами та сумнівами й не знає, чи зможе жити далі повним життям. Українські військові вкотре показали всьому світу: незламність – не просто слово,

– додали в ініціативі "Друге дихання".

Серед тих, хто підкорив гору, були військові після ампутацій – Михайло Матвіїв, Олександр Міхов, Владислав Шатіло, Роман Колесник, – а також військова Ольга Єгорова, яка зазнала важких поранень.

Українські військові підкорили Кіліманджаро / Фото з Інстаграму _titan998

Телеведучий Олександр Педан повідомив, що для сходження потрібно чотири дні, та ще два – на спуск.

На Кіліманджаро було піднято прапор Центру спеціального призначення Нацгвардії України "Омега". Михайло Матвіїв – боєць окремого загону ЦСП "Омега", і Олександр Міхов, який тривалий час воював у складі "Омеги".

"Це не просто підйом, це вихід за межі можливого! Пишаємося нашими бійцями. В будь-яких життєвих обставинах вони продовжують приймати виклики і долати їх!", – зазначили в підрозділі.