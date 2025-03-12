Это зафиксировали в Книге мировых рекордов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НДСБ Охматдет.

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Девочка с протезом выше колена проехала по горнолыжной трассе

Девочка спускалась с горнолыжной трассы длиной 50 метров в сопровождении своего тренера. В общем рекордный спуск длился 46 секунд.

В больнице рассказали, что Марина является первым ребенком, протезированным в Украине из-за военной травмы.

В мае 2022 года в результате российского обстрела девушка потеряла ногу. Тогда снаряд попал в ее дом.

Она попала в столичный Охматдет на лечение. Здесь до сих пор проходит реабилитацию, занимается с психологом, продолжает привыкать к протезу и осуществлять свои мечты,

– говорится в заметке.



Марина Пономарева / Фото НДСБ Охматдет

По информации Охматдета, ребенок сейчас активно занимается различными видами спорта. В частности играет в футбол, ездит на велосипеде, прыгает на батутах, научилась плавать, а месяц назад стала на лыжи.

Больше всего девочка любит скорость. "Это такой кайф", – делится Маринка.

Кстати, недавно пятеро украинских военных с протезами покорили самую высокую гору Африки – Килиманджаро, достигнув высоты 5895 метров.