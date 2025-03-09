Ужгородец решил преодолеть расстояние без палатки и термоодеяла, пишет 24 Канал со ссылкой на varosh. Что больше, Иштван Цап даже отказался от сна.

Обратите внимание В Украине приняли важное решение, чтобы сохранить Карпаты

На Говерлу поднимался в темноте

Он осознанно шел без палатки и термоодеяла, ведь запланировал пройти всю Черногору за один "подход" – без ночевки и остановок.

Свой поход он начал 2 марта в 23:00 с Лугов, а на следующее утро около 8:00 был на Поп Иване Черногорском. Оттуда Иштван целый день шел по хребту и встретил закат на Брескуле возле самой высокой вершины Украины Говерлы. Говерлу мужчина покорял ночью при безумном ветре.

А уже на королеву Карпат – Говерлу пришлось подниматься в полной темноте, бешеном ветре и сильной метели, практически вслепую. Поднялся на нее где-то в 23:00 и оттуда уже надо было еще ориентировочно 20 километров идти, чтобы через Козьмещик добраться до Ясинова. Пришел где-то в 5 утра,

– рассказал Иштван Цап.



Рассвет под горой Поп Иван / Фото Иштвана Цапа

Как погода усложнила задачу экстремалу

Мужчина объяснил, что решил не останавливаться с палаткой, поскольку мог передумать продолжать задуманное. Во время похода выпал снег, что только усложнило задачу.

Надо было в снегоступах протаптывать тропу – сложность и энергозатратность похода умножается в разы. Вечером ветер усиливается, поднимается метель, и ты идешь "слепой" буквально в облаке ..,

– отметил ужгородец.

К вечеру, когда Иштван вышел по хребту к горе Туркул (1933 метров) над озером Несамовитое, он должен был принять важное решение, как двигаться дальше.



"Брат" и "сестра": Петрос и Говерла / Фото Иштвана Цапа

"По хребту нельзя – там один сплошной ледяной карниз, траверсом тоже не подходит – слишком крутые склоны. Пришлось спускаться с хребта к озеру, а потом снова в самом узком месте подниматься на хребет под горой Данциж (1855 метров)", – сказал он.

Как рассказал Иштван, решение он принимал долгих 20 минут.

"Поэтому, отрезок, который летом занимает 15 – 20 минут, теперь занял у меня 1,5 часа", – добавил мужчина.

Иштван говорит, что его поход в Карпаты – это безумная история, но отметил, что неподготовленным людям ни в коем случае к ней не надо прибегать.