В то же время враг не прекращает штурмовать позиции украинских военных, пытаясь захватить новые населенные пункты. В частности, за прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 17 авиационных ударов, а также совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отразили 7 атак.

Враг пытался штурмовать Синьковку: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где наши защитники отразили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне атаковали возле Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силы обороны отразили 12 атак.

Противник хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области, где украинские воины отразили 16 атак.

ВСУ отбили атаку возле Красногоровки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

Россияне наступали у Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Как изменился фронт по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери в технике имеют россияне

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.