В то же время враг не прекращает штурмовать позиции украинских военных, пытаясь захватить новые населенные пункты. В частности, за прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 17 авиационных ударов, а также совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Интересно В ISW проанализировали влияние погоды на ход боевых действий

Какая ситуация на Востоке Украины

Враг пытался штурмовать Синьковку: смотрите на карте

Россияне атаковали возле Клещиевки: смотрите на карте

Противник хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

ВСУ отбили атаку возле Красногоровки: смотрите на карте

Россияне наступали у Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери в технике имеют россияне

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.