Так, российская армия возобновила свое наступление на Запорожском направлении. Всего за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силы обороны отразили 10 атак.

Враг атаковал восточнее Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ отразили наступление россиян возле Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силы обороны отразили 10 атак.

Россия пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отразили 12 атак.

Враг атаковал у Победы: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки.

Силы обороны отразили атаку у Старомайорского: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Российская армия возобновила штурм Работино: смотрите на карте

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.

Как изменился фронт по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли россиянам Силы обороны в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника.