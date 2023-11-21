Так, российская армия возобновила свое наступление на Запорожском направлении. Всего за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Враг атаковал восточнее Петропавловки: смотрите на карте

ВСУ отразили наступление россиян возле Клещиевки: смотрите на карте

Россия пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

Враг атаковал у Победы: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаку у Старомайорского: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Российская армия возобновила штурм Работино: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли россиянам Силы обороны в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника.