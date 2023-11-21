Так, російська армія відновила свій наступ на Запорізькому напрямку. Загалом протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони відбили 10 атак.

Ворог атакував східніше Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку окупанти наступальних чи штурмових дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ відбили наступ росіян біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили 10 атак.

Росія намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили 12 атак.

Ворог атакував біля Побєди: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки.

Сили оборони відбили атаку біля Старомайорського: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Російська армія відновила штурм Роботиного: дивіться на карті

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневе ураження по тилах противника.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Які втрати завдали росіянам Сили оборони у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.