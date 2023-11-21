Так, російська армія відновила свій наступ на Запорізькому напрямку. Загалом протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на Сході України

Ворог атакував східніше Петропавлівки: дивіться на карті

ЗСУ відбили наступ росіян біля Кліщіївки: дивіться на карті

Росія намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

Ворог атакував біля Побєди: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаку біля Старомайорського: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Російська армія відновила штурм Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Які втрати завдали росіянам Сили оборони у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.