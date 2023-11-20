Водночас ворог не припиняє штурмувати позиції українських військових, намагаючись захопити нові населені пункти. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, а також здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони відбили 7 атак.

Ворог намагався штурмувати Синьківку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни атакували біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Сили оборони відбили 12 атак.

Противник хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар'їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

ЗСУ відбили атаку біля Красногорівки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

Росіяни наступали біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Які втрати у техніці мають росіяни

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.