Водночас ворог не припиняє штурмувати позиції українських військових, намагаючись захопити нові населені пункти. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, а також здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Цікаво У ISW проаналізували вплив погоди на перебіг бойових дій

Яка ситуація на Сході України

Ворог намагався штурмувати Синьківку: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Кліщіївки: дивіться на карті

Противник хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаку біля Красногорівки: дивіться на карті

Росіяни наступали біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Як змінився фронт на інших напрямках

Які втрати у техніці мають росіяни

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.