Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у етері телемарафону розповів, що на території тимчасово окупованої Херсонської області серед окупантів почастішали випадки мародерства. Ц може свідчити про підготовку до втечі.

Дивіться також Ворог хоче оточити Авдіївку, ЗСУ тримаються на лівобережжі: огляд карти фронту 19 листопада

Росіяни почали активно мародерити

У Херсонській ОВА не виключають, що загарбники "скоро будуть тікати". Окупанти самі демонструють це місцевим жителям.

Є випадки, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають та завантажують все підряд,

– розповів Толоконніков.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини