Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона рассказал, что на территории временно оккупированной Херсонской области среди оккупантов участились случаи мародерства. Это может свидетельствовать о подготовке к бегству.

Смотрите также Враг хочет оцепить Авдеевку, ВСУ держатся на левобережье: обзор карты фронта 19 ноября

Россияне начали активно мародерить

В Херсонской ОВА не исключают, что захватчики "скоро будут убегать". Оккупанты сами демонстрируют это местным жителям.

Есть случаи, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и загружают все подряд,

– рассказал Толоконников.

Ситуация на левобережье Херсона