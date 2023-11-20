Эксперт "Национального института стратегических исследований" Алексей Еж рассказал 24 Каналу, что не есть новостью то, как российская власть относится к своим гражданам – они для нее ничего не значат. Единственное чего она боится – социального взрыва, однако наверняка Кремль надеется, что еще имеет время и человеческий ресурс для того, чтобы осуществить свои планы.

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Требуется перемирие

Россия должна "продержаться" до двух дедлайнов : президентских выборов в России – в марте 2024 года и в США – в ноябре.

До выборов в России оккупантам нужно получить какой-то результат, а это победа, которая означает отказ Украины от боевых действий и перемирие на той линии, которая есть сейчас.

"Далее россиянам во что бы то ни стало нужно дотянуть это перемирие до президентских выборов в Соединенных Штатах. Затем они надеются на фоне геополитических изменений легализовать территориальные завоевания в новой международной системе", – отметил эксперт "Национального института стратегических исследований".

Как российские власти "мотивируют" своих военных воевать: смотрите видео

Играют в "лотерею"

В то же время, основа для социального взрыва понемногу формируется в России. Жены мобилизованных, чьи мужья уже более 20 месяцев не возвращаются домой, проводят митинги с требованием ротации на фронте.

Сейчас российским властям вероятно удастся сдержать это протестное движение, ведь у них есть деньги, чтобы платить военным.

Владимир Путина наверняка раскрыл свою "кубышку" и платит "гробовые" деньги в таком объеме, что люди готовы к тому, чтобы кто-нибудь в семье умер, чтобы получить средства. Люди играют в эту "лотерею" и рассчитывают в ней выиграть: пойти на фронт и заработать действительно большие деньги,

– отметил Алексей Ежак.

Россия выплачивает большие деньги военным, потому что не решилась на мобилизацию, которая для нее социально опасна. Именно поэтому власти покупают человеческий материал и забрасывают его на фронт. Пока они способны платить, люди будут воевать. А там, где возникают проблемы с выплатами, подчеркнул он, взрываются протесты.

Важно! Жены мобилизованных провели в Москве первую с начала полномасштабного вторжения протестную акцию. 7 ноября женщины с плакатами вышли на Театральную площадь и потребовали демобилизовать их мужей. В конце концов полиция убрала протестующих, однако, по мнению аналитиков из британской разведки, "мгновенное требование протестующих заметно". Более того, подобные акции могут распространяться и на регионы России.

Россияне продолжают нести потери