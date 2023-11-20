В британском ведомстве отметили, что протестующие собрались на центральной Театральной площади в столице страны-агрессора и развернули транспаранты. Жены требовали увести своих мужчин из передовой.

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Россиянки вышли на первый митинг против мобилизации

В разведке Великобритании подчеркнули, что с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляются видео российских жен и матерей, обращающихся в Интернете с протестом против условий службы своих близких.

Однако по словам ведомства, драконовское законодательство России до сих пор не позволяло родственникам военных объединиться в противодействии путинскому режиму, как это делали солдатские матери во время Афганской войны в 1980-х годах.

Полиция в считанные минуты разогнала акцию протеста на Театральной площади. Однако мгновенное требование протестующих примечательно,

– сказали в разведке.

Там подчеркнули, что жены российских мобилизованных, по-видимому, не захотели терпеть неограниченную продолжительность боевого развертывания личного состава без ротации. Да, россиянки все чаще продолжения мобилизации как нежизнеспособность российской армии.

Митинг россиянок против мобилизации мужчин