Соответствующее мнение озвучили аналитики Немецкого общества внешней политики. Они считают, что России может хватить около шести лет для восстановления своей армии и нападения на НАТО.

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Путин воспользуется первой же возможностью

По мнению аналитиков, как только в Украине завершатся интенсивные боевые действия, у Путина будет возможность восстановить войско своей страны и вооружение. На это у российского президента может уйти от шести до десяти лет.

В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости бороться против России. Только тогда они смогут снизить риск возникновения новой войны в Европе,

– говорится в сообщении аналитиков.

Они также отмечают, что за этот период страны-члены НАТО должны влиять исключительно на способность сдерживать и обороняться. В то же время не должны распыляться на то, стремится ли Россия развязать очередную войну.

"Время, необходимое России для восстановления своих вооруженных сил, определяет потребность НАТО в скорости. Альянс должен быть способен отбить нападение России за шесть лет. Более длительные сроки уже увеличивают риск войны", – подчеркивают аналитики.

Они также считают, что Альянсу нужно задуматься не о том, придется ли в будущем воевать против другого государства. Вместо этого ему необходимо сосредоточиться на том, когда это может произойти.

Альянс больше не исключает нападения России. Именно Россия определяет эти временные рамки посредством сочетания давней мотивации и повышения военного потенциала. Окно для возможного российского нападения откроется, как только Россия поверит, что нападение, например, на страны Балтии, может увенчаться успехом,

– предполагают аналитики.

Отметим, что накануне Владимир Путин выступил на форуме в Санкт-Петербурге. Там он озвучил очередное циничное заявление о нападении на Украину. Российский президент заверил, что до 2014 года ему будто бы в голову не могло прийти, что будет "конфликт" между Киевом и Москвой.