Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что по данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 50% россиян пытаются сделать вид, что это их не касается и желают, чтобы от них все отстали. А остальные 50% разделились: часть категорически против войны в Украине, часть категорически поддерживает ее.

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Параллели с Первой мировой войной

В то же время жены и родственники российских мобилизованных вышли на митинг в Москве. И уже в 27 регионах также планируют выйти на улицы близкие мобилизованных 19 ноября.

Если российские власти акцию согласовали, то наверняка тех, кто выйдет на митинг, избивать не будут. Вопрос в том, сколько людей выйдет и какое настроение будет там царить,

– подчеркнула политическая аналитика.

Можно провести аналогию с Первой мировой войной. В те времена также были бездарные генералы, была нехватка вооружения, большие потери людей. И когда в 1914 году крестьяне шли на войну, то надеялись, что после нее им за доблесть дадут землю.

Почему россияне идут воевать: смотрите видео

Сегодня вместо земли Владимир Путин раздает деньги, и добровольцы и частично мобилизованные идут на войну за деньгами. Но когда они сталкиваются с реальностью, примерно как во времена Первой мировой войны, их желание воевать быстро слабеет. И тогда были примеры, когда сдавались в плен, потому что россияне понимали, что бездарной власти абсолютно плевать на людей,

– отметила Ольга Курносова.

В России меняются времена, правители, но, по ее мнению, отношение к людям каким было таким и осталось.

Обратите внимание! Россияне, несмотря на то, что так называемая "СВО" "проходит по плану", готовы поддержать переговоры по прекращению войны в Украине. По данным российской аналитической службы "Левада-Центр", на вопрос, "если бы на этой неделе президент Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной", 37% россиян ответили, что "точно поддержали" бы такое решение, а 33% – "скорее бы поддержали".

Что известно о потерях россиян в войне против Украины