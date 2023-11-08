Такую цифру в разговоре с 24 Каналом озвучила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Всего в стране-оккупантке существует 22 категории населения на мобилизацию.

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Кого мобилизуют в России

По словам Ольги Романовой, в России существует указ о 22 категориях граждан, подлежащих срочной мобилизации. В них, в частности, входят:

несколько категорий заключенных: находящиеся за решеткой, под административным надзором, с условными сроками, только арестованные;

россияне, имеющие долги;

без постоянного места жительства;

с определенными отклонениями;

мигранты, получившие российское гражданство.

"Очевидно, это стратегический замысел Путина. Он "вымывает" из России все маргинальные классы", – отметила она.

Ольга Романова о мобилизации в России: смотреть видео

Более того – это не только играет на руку Путину в плане увеличения мобилизационного потенциала для войны. Это еще и поддерживается самими россиянами по нескольким причинам.

"Когда эти слои населения будут "вымыты" и изгнаны на фронт, что скажут россияне? Они будут благодарить Путина. Он избавился от мигрантов, которых так не любят в России. Вместо этого он не берет или мало берет людей с воли, а мог бы брать больше. Поэтому в принципе общество довольно", – пояснила Романова.

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