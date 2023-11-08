Таку цифру в розмові з 24 Каналом озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Загалом у країні-окупантці існує 22 категорії населення на мобілізацію.
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Кого мобілізують в Росії
За словами Ольги Романової, в Росії існує указ про 22 категорії громадян, які підлягають терміновій мобілізації. До них, зокрема, входять:
- декілька категорій ув'язнених: ті, що перебувають за гратами, під адміністративним наглядом, з умовними термінами, щойно заарештовані;
- росіяни, які мають борги;
- без постійного місця проживання;
- з певними відхиленнями;
- мігранти, які отримали російське громадянство.
"Очевидно, це стратегічний задум Путіна. Він "вимиває" з Росії всі маргінальні класи", – зазначила вона.
Ольга Романова про мобілізацію в Росії: дивитись відео
Ба більше – це не лише грає на руку Путіну в плані збільшення мобілізаційного потенціалу для війни. Це ще й підтримується самими росіянами з декількох причин.
"Коли ці верстви населення будуть "вимиті" і вигнані на фронт, що скажуть росіяни? Вони дякуватимуть Путіну. Він позбавився від мігрантів, яких так не люблять в Росії. Замість цього він не бере (або мало бере) людей з волі, а міг би брати більше. Тому в принципі суспільство задоволене", – пояснила Романова.
Мобілізація в Росії: кого вербують окупанти
- Путін боїться оголошувати масову мобілізацію, а тому шукає потенційних військовозобов'язаних в глибинках Росії. Інша категорія – заробітчани з країн Центральної Азії, Кавказу.
- Росія посилює примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Окрім того, ворог продовжує вербувати кубинців.
- Наприкінці вересня російський диктатор підписав указ про мобілізацію 130 тисяч осіб. Тамтешнє керівництво запевняє, що вони проходитимуть службу на території Росії, а контрактників на війну "і так вистачає".