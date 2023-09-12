Попри те, що це досить значна цифра, в Росії основна маса мешканців може цього не помітити. Про це 24 Каналу зазначила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Під час пандемії Covid-19 Росія втратила мільйон – ніхто не помітив. Тому зараз мільйон туди, мільйон сюди – ніхто теж не помітить", – відзначила вона.

Кого мобілізують

Не помітити можуть мешканці великих центральних міст. Боячись усенародного гніву, Путін поки не ризикне звідти забирати на війну. Основне його джерело може бути у в'язницях.

"Зараз 400 тисяч ув'язнених. З них 300 тисяч можна запросто відправити на фронт", – припустила Романова.

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Інша категорія – заробітчани з країн Центральної Азії, Кавказу. Ті, хто отримав або поки на черзі отримання російського громадянства. Серед таких, за словами Романової, можна назбирати від 100 до 150 тисяч потенційних 200-х.

І ще великий резерв – малі та середні міста Росії. Там, де у молоді немає сподівань на гідне життя, але війна надає такий "соціальний ліфт". Там можна черпати безкінечно. Можна набрати десятки й сотні тисяч призовників,

– відзначила вона.

Чи можна відмовитися від мобілізації

Наразі в'язні начебто можуть відмовитися йти воювати і таких досі не брали на фронт. Утім, відомі випадки, коли рідні "відбивали" їх.

"Поки ми не знаємо про випадки примусового вербування. Багато чуємо, що вони є. Тільки кажемо писати заяву – всі бояться. Кубинці заявляють, які викрадені чи обманом вивезені до Росії. Ті, хто не знає путінського страху – вони говорять і загалом це допомагає зберегти їм життя", – додала Ольга Романова.

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