Втім оголошення загальної мобілізації більше пов'язане не з політичними причинами, але ситуацією на полі бою. Про це 24 Каналу розповів Олексій Барановський – радник із комунікацій легіону "Свобода Росії", відзначивши, що це буде неминуче.

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Що стане поштовхом для оголошення мобілізації

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії планують мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб, 40 тисяч окремо хочуть призвати з Чеченської республіки для так званих "заградотрядів".

Основне навантаження ляже на національні республіки та "нових росіян" – колишніх мігрантів з країн Азії. Повторюватимуть той самий трюк, що в ОРДЛО, тобто забиратимуть українців в російську армію,

– зазначив Олексій Барановський.

Фактично кремлівська влада використовуватиме ті ж ресурси, що й раніше. Нічого нового вигадати вони не зможуть, бо запроваджувати мобілізацію у великих містах бояться.

"Будь-які протести вони справді можуть придушити, але навіщо проводити таку загальну мобілізацію, якщо її можна не проводити. Якщо вони почнуть втрачати окуповані території, Крим, а вони почнуть, тоді Путіну справді нічого не залишиться", – наголосив Барановський.

Поки до критичної точки росіяни у війні іще не дійшли, але це не означає, що до неї таки не дійдуть. І тоді загальна мобілізація стане єдиною опцією для кремлівського диктатора.

Додамо, що для мобілізованих, очевидно, не буде розкоші у вигляді нової техніки чи потужного екіпірування. Для них хіба що розконсервують радянські запаси озброєння і воювати доведеться з ними.

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