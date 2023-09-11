Втім оголошення загальної мобілізації більше пов'язане не з політичними причинами, але ситуацією на полі бою. Про це 24 Каналу розповів Олексій Барановський – радник із комунікацій легіону "Свобода Росії", відзначивши, що це буде неминуче.
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Що стане поштовхом для оголошення мобілізації
У Генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії планують мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб, 40 тисяч окремо хочуть призвати з Чеченської республіки для так званих "заградотрядів".
Основне навантаження ляже на національні республіки та "нових росіян" – колишніх мігрантів з країн Азії. Повторюватимуть той самий трюк, що в ОРДЛО, тобто забиратимуть українців в російську армію,
– зазначив Олексій Барановський.
Фактично кремлівська влада використовуватиме ті ж ресурси, що й раніше. Нічого нового вигадати вони не зможуть, бо запроваджувати мобілізацію у великих містах бояться.
"Будь-які протести вони справді можуть придушити, але навіщо проводити таку загальну мобілізацію, якщо її можна не проводити. Якщо вони почнуть втрачати окуповані території, Крим, а вони почнуть, тоді Путіну справді нічого не залишиться", – наголосив Барановський.
Поки до критичної точки росіяни у війні іще не дійшли, але це не означає, що до неї таки не дійдуть. І тоді загальна мобілізація стане єдиною опцією для кремлівського диктатора.
Додамо, що для мобілізованих, очевидно, не буде розкоші у вигляді нової техніки чи потужного екіпірування. Для них хіба що розконсервують радянські запаси озброєння і воювати доведеться з ними.
Повна розмова з Олексієм Барановським: дивитись відео
Прихована мобілізація в Росії: актуальні новини
- За даними ГУР МО, з початку 2023 року у Росії вже мобілізували орієнтовно 90 – 100 тисяч осіб. Представник ГУР Андрій Скібіцький вважає, що Путін не наважиться оголосити загальну мобілізацію цієї осені чи найближчим часом. Адже у березні 2024 року у Росії президентські вибори, тож диктатор не хоче ризикувати. Водночас можливості як такої у ГУР не виключають.
- До того ж усі організаційні засоби в Росії уже провели. Мовиться про електронний військовий облік, ввели відповідне законодавство, зробили обов'язковим відвідування військкоматів. Не обійшлось і без посилення покарання за ухилення від призову.
- Варто також відзначити, що прихована мобілізація в Росії уже дає свої результати. Однак не такі, на які розраховував Кремль. Як повідомили у розвідці Великої Британії, у країні-агресорці почався дефіцит робочої сили через мобілізацію та масовий виїзд чоловіків за кордон (теж через мобілізацію). Зокрема, зараз у Росії бракує IT-фахівців в оборонній галузі.