Впрочем, объявление общей мобилизации больше связано не с политическими причинами, но ситуацией в поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Барановский – советник по коммуникациям легиона "Свобода России", отметив, что это будет неизбежно.
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Что станет толчком для объявления мобилизации
В Генштабе ВСУ сообщили, что в России планируют мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек, 40 тысяч отдельно хотят призвать из Чеченской республики для так называемых "заградотрядов".
Основная нагрузка ляжет на национальные республики и "новых россиян" – бывших мигрантов из Азии. Будут повторять тот же трюк, что у ОРДЛО, то есть будут забирать украинцев в российскую армию,
– отметил Алексей Барановский.
Фактически кремлевские власти будут использовать те же ресурсы, что и раньше. Ничего нового придумать они не смогут, потому что вводить мобилизацию в больших городах боятся.
"Любые протесты они действительно могут подавить, но зачем проводить такую общую мобилизацию, если ее можно не проводить. Если они начнут терять оккупированные территории, Крым, а они начнут, тогда Путину действительно ничего не останется", – подчеркнул Барановский.
Пока до критической точки россияне в войне еще не дошли, но это не значит, что до нее не дойдут. И тогда общая мобилизация станет единственной опцией для кремлевского диктатора
Добавим, что для мобилизованных, очевидно, не будет роскоши в виде новой техники или мощной экипировки. Для них разве что расконсервируют советские запасы вооружения и воевать придется с ними.
Полный разговор с Алексеем Барановским: смотреть видео
Скрытая мобилизация в России: актуальные новости
- По данным ГУР МО, с начала 2023 года в России уже мобилизовали ориентировочно 90 – 100 тысяч человек. Представитель ГУР Андрей Скибицкий считает, что Путин не осмелится объявить общую мобилизацию этой осенью или в ближайшее время. Ведь в марте 2024 года в России президентские выборы, поэтому диктатор не хочет рисковать. В то же время возможности как таковой у ГУР не исключают.
- К тому же, все организационные средства в России уже провели. Речь идет об электронном военном учете, ввели соответствующее законодательство, сделали обязательным посещение военкоматов. Не обошлось и без ужесточения наказания за уклонение от призыва.
- Следует также отметить, что скрытая мобилизация в России уже дает свои результаты. Однако не такие, на которые рассчитывал Кремль. Как сообщили в разведке Великобритании, в стране-агрессорке начался дефицит рабочей силы через мобилизацию и массовый выезд мужчин за границу (тоже через мобилизацию). В частности, сейчас в России не хватает IT-специалистов в оборонной отрасли.