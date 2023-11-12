Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що за даними російської аналітичної служби "Левада-Центр", 50% росіян намагаються удати, що це їх не стосується та бажають, щоб від них всі відстали. А решта 50% – розділилися: частина категорично проти війни в Україні, частина – категорично підтримує її.

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Паралелі з Першою світовою війною

Водночас дружини та родичі російських мобілізованих вийшли на мітинг в Москві. І вже у 27 регіонах планують також вийти на вулиці близькі мобілізованих 19 листопада.

Якщо російська влада акцію погодила, то напевно тих, хто вийде на мітинг, бити не будуть. Питання в тому, скільки людей вийде і який настрій буде там панувати,

– підкреслила політична аналітикиня.

Можна провести аналогію з Першою світовою війною. У ті часи також були бездарні генерали, була нестача озброєння, великих втрат людей. І коли у 1914 році селяни йшли на війну, то сподівались, що після неї їм за звитягу дадуть землю.

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Сьогодні замість землі Владімір Путін роздає гроші, і добровольці та частково мобілізовані йдуть на війну за грошима. Але коли вони стикаються з реальністю, приблизно як за часів Першої світової війни, їхнє бажання воювати швидко слабшає. І тоді були приклади, коли здавалися в полон, тому що росіяни розуміли, що бездарній владі абсолютно начхати на людей,

– зазначила Ольга Курносова.

В Росії змінюються часи, правителі, але, на її думку, ставлення до людей яким було таким і залишилось.

Зверніть увагу! Росіяни попри те, що вважають, що так звана "СВО" "проходить за планом, готові підтримати перемовини щодо припинення війни в Україні. За даними російської аналітичної служби "Левада-Центр", на питання, "якби цього тижня президент Путін вирішив припинити воєнний конфлікт з Україною", 37% росіян відповіли, щоб "точно підтримали" таке рішення, а 33% – "скоріше підтримали б".

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