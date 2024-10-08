Как работают ограничения, показал председатель Комитета Рады по свободе слова, народный депутат Ярослав Юрчишин в своем телеграм-канале.

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Доступ к Telegram в ВРУ заблокировали

Отныне воспользоваться Telegram на служебных устройствах в ВРУ невозможно – доступ к мессенджеру заблокирован.

Ограничения в действии. Вот так теперь выглядит попытка воспользоваться Telegram на служебных устройствах,

– написал Юрчишин.

Как работает ограничение Telegram в ВРУ / Фото Ярослава Юрчишина

"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах", – отмечал ранее нардеп.

По его словам, таким шагом минимизируют соответствующие риски.

Впрочем, блокировки касается только работников Рады и не ограничивают использование Telegram в личных целях.