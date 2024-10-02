В собственном телеграм-канале Павел Дуров заверил, что соцсеть якобы раскрывала данные о преступниках еще задолго до того, как на него нажали. Он прокомментировал собственный пост от 23 сентября, в котором обещал бороться с незаконной деятельностью и передавать данные нарушителей полиции.

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Дуров убеждает, что Telegram передавал данные преступников и раньше

Мой предыдущий пост мог показаться таким, который анонсировал серьезные изменения в работе Telegram. Но на самом деле мало что изменилось. С 2018 года Telegram может раскрывать IP-адреса/телефоны преступников органам власти, согласно нашей политике конфиденциальности в большинстве стран. Каждый раз, когда мы получали надлежащим образом оформленный законный запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников. Этот процесс был налажен еще задолго до прошлой недели,

– написал он.

В качестве примера он привел бот @transparency, который показывает количество обработанных запросов на данные пользователей. В Бразилии сеть раскрыла данные по 75 юридическим запросам в 1 квартале (январь – март) 2024 года, 63 – во 2 квартале и 65 – в 3 квартале. На крупнейшем рынке, в Индии, удовлетворили 2461 юридический запрос в 1 квартале, 2151 во 2 квартале и 2380 в 3 квартале.

"В Европе в 3-м квартале выросло количество обоснованных юридических запросов, которые мы получили. Этот рост был вызван тем, что больше органов власти ЕС начали использовать правильную линию связи для своих запросов, предусмотренную законом ЕС о DSA. Информация об этом контактном лице является общедоступной для всех, кто просматривает веб-сайт Telegram или гуглит Telegram EU address for law enforcement с начала 2024 года", – написал Дуров.

Предприниматель сообщил, что на прошлой неделе упорядочили и унифицировали политику конфиденциальности в разных странах, "чтобы уменьшить путаницу".

Но наши основные принципы не изменились. Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы – если они не противоречат нашим ценностям свободы и конфиденциальности. Telegram был создан для защиты активистов и обычных людей от коррумпированных правительств и корпораций – мы не позволяем преступникам злоупотреблять нашей платформой или избегать правосудия,

– завершил бизнесмен.

Правду ли говорит Дуров

Французские правоохранители утверждали, что мессенджер не отвечал на их запросы. А вот после задержания Дурова администрация платформы начала быстро отвечать на запросы французской жандармерии и Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) национальной полиции.

К тому же 6 сентября Дуров пообещал больше модерировать контент на платформе. Скорее всего, речь о частных и групповых чатах. Полиция выдвигала обвинения, что платформа обмена сообщениями используется для распространения материалов с сексуальным насилием над детьми и для торговли наркотиками, и вопросы были именно к чатам.

Так же и украинские чиновники не раз жаловались, что Telegram не идет на контакт, когда они обращаются, фактически игнорируя запросы. Поэтому государство ограничило использование мессенджера для определенных категорий.