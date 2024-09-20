Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Использование Telegram ограничат в органах государственной власти, военных формированиях, объектах критической инфраструктуры.

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Использование Telegram ограничат

Накануне 19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). В заседании приняли участие руководящий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацполиции, Генштаба ВСУ, СБУ, Минобороны и ряд других ведомств.

В начале заседания Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил важность объединения усилий для усиления национальной безопасности и эффективного противодействия угрозам в киберпространстве. Ключевой темой заседания было обсуждение угроз нацбезопасности, связанных с использованием Telegram.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей мессенджера, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных. Особенно это актуально на фоне полномасштабной войны.

Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности,

– подчеркнул он.

Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д. В целях минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram.

Ограничения будут на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры. Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.